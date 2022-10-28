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The Neighborhood

Der Protest

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 28.10.2022
Der Protest

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The Neighborhood

Folge 1: Der Protest

21 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Malcolm und Trey werden während eines Basketballspiels von zwei Cops überprüft. Trey wird dabei grundlos zu Boden geworfen und anschließend verhaftet. Calvin und Dave wollen ihn daraufhin auf Kaution rausholen, aber die Polizei nennt fadenscheinige Gründe, ihn weiterhin in Untersuchungshaft zu lassen. Kurzerhand organisiert Malcolm einen Protest vor der Wache, der allerdings von Polizeibeamten mit Schlagstöcken und Tränengas niedergeschlagen wird. Dabei wird Tina verletzt ...

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