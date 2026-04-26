The Neighborhood
Folge 10: Der Eingriff
21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Seit acht Jahren war Calvin nicht mehr beim Arzt. Tina überredet ihn, endlich zu den notwendigen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Calvin stimmt zu und nimmt alle Termine wahr - außer einen: die gefürchtete Darmspiegelung.
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The Neighborhood
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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