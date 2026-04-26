Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Neighborhood

Der Eingriff

ProSiebenStaffel 3Folge 10vom 02.05.2026
Der Eingriff

Der EingriffJetzt kostenlos streamen

The Neighborhood

Folge 10: Der Eingriff

21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Seit acht Jahren war Calvin nicht mehr beim Arzt. Tina überredet ihn, endlich zu den notwendigen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Calvin stimmt zu und nimmt alle Termine wahr - außer einen: die gefürchtete Darmspiegelung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Neighborhood
ProSieben
The Neighborhood

The Neighborhood

Alle 1 Staffeln und Folgen