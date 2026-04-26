Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Neighborhood

Die Dadditutes

ProSiebenStaffel 3Folge 11vom 02.05.2026
Die Dadditutes

Die DadditutesJetzt kostenlos streamen

The Neighborhood

Folge 11: Die Dadditutes

21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Kurz vor einem wichtigen Auftritt wird der Sänger von Daves Band krank. Eine Lösung des Problems ist aber schnell gefunden: Tina schließt sich der Gruppe an. Bei der gemeinsamen Probe hat sie jedoch hohe Ansprüche an ihre Musikkollegen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Neighborhood
ProSieben
The Neighborhood

The Neighborhood

Alle 1 Staffeln und Folgen