The Originals
Folge 21: Feuer mit Feuer bekämpfen
41 Min.Ab 16
Dahlia richtet ein furchtbares Chaos auf dem Anwesen an. Während Klaus scheinbar unter ihrem Zauber steht und extrem aggressiv ist, kommt Gia ums Leben und Elijah wird mit einem Dolch mitten ins Herz getroffen. Camille macht einen fatalen Fehler, als auch sie auf dem Anwesen erscheint. Unterdessen wird Davina zu Herrscherin über die neun Hexenzirkel ernannt und ist nun mächtiger denn je ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
