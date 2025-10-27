Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Orville

Elektrische Schafe

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 27.10.2025
Elektrische Schafe

Elektrische SchafeJetzt kostenlos streamen

The Orville

Folge 1: Elektrische Schafe

67 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Die Attacke der Kaylonier verfolgt den jungen Marcus regelmäßig in seinen Träumen. Er kann Isaac nicht verzeihen, dass dieser sich am Anfang des Angriffs gegen die Crew und für die Eindringlinge entschieden hat. Nicht nur Marcus hegt Hassgefühle gegenüber Isaac, auch andere Mitglieder des Schiffes meiden ihn. Der Junge verliert seine Beherrschung und schreibt mit roter Farbe "Mörder" auf eine der Wände. Diese Tat hat katastrophale Folgen, mit denen keiner gerechnet hätte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Orville
ProSieben MAXX
The Orville

The Orville

Alle 1 Staffeln und Folgen