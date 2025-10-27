The Orville
Folge 2: Schattenreiche
63 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Mehrere Mitglieder der Orville begeben sich auf eine angeblich verlassene Raumstation. Unter anderem ist Admiral Paul Christie dabei, der Exmann von Claire, den sie seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Auf dem Schiff bemerkt Claire, dass etwas nicht stimmt und sie womöglich von lebender Energie umgeben sind. Zurück auf dem Mutterschiff bricht Paul zusammen und sein Gesicht verformt sich. Kurz darauf fallen alle Systeme der Orville aus und die Crew wird angegriffen.
Genre:Tragikomödie, Science Fiction
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
