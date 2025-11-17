Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Orville

Aus unbekannten Gräbern

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 17.11.2025
71 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Durch Zufall begegnet die Crew der Orville einem Kaylonier. Dieser stellt sich überraschenderweise ganz anders heraus als seine bisher bekannte feindliche Spezies. Eine Kybernetikerin hat ihn so umprogrammiert, dass er Gefühle empfinden und zeigen kann. Charly, die immer noch den Tod ihrer Freundin betrauert, ist skeptisch gegenüber dem Neuankömmling. Als er ihr jedoch erklärt, wieso sein Volk so bösartig ist, bringt das die junge Frau zum Nachdenken.

