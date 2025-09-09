The Power
Folge 13: Neue Spieler erscheinen!
31 Min.Ab 12
In der 13. Folge werden die Promis davon überrascht, dass sich neue Spieler:innen zu ihnen dazugesellen. Schaffen sie es, die bestehenden Allianzen durcheinanderzuwirblen? Es bleibt spannend, denn niemand scheint begeistert zu sein. Vor allem Serkan hat ein persönliches Problem mit Nadja. Es geht um eine Frage des Respekts und Nadja macht sich keine Freunde. Ein neuer Power Player wird gewählt.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
12
