Hinweisspiel mit Zündstoff: Lucas vs. LorikJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 40: Hinweisspiel mit Zündstoff: Lucas vs. Lorik
35 Min.Ab 12
Das Spiel um den nächsten Hinweis sorgt für Chaos: Während Isi als Power Player seine Strategien mit Lorik abstimmt, will dieser das Spiel um jeden Preis für sich entscheiden. Doch Lucas beansprucht ebenfalls die Teilnahme – und zwischen den beiden kochen die Emotionen hoch. Für Lucas wird die Situation zur Belastungsprobe: Tränen, Druck und innere Zerrissenheit zeigen, wie sehr ihm alles zu viel wird. Kann er dem standhalten oder zerbricht er unter der Last des Spiels?
The Power
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn