Aaron zurück im Game: Kampf ums erste Hinweisspiel
The Power
Folge 44: Aaron zurück im Game: Kampf ums erste Hinweisspiel
33 Min.Ab 12
Aaron kehrt in die Villa zurück und das erste Hinweisspiel startet sofort. Als bisher starker Spieler und cleverer Taktiker ist er entschlossen, den entscheidenden Hinweis zu sichern, der den Power Player entlarven könnte. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Jeder Mitspieler will gewinnen. Spannung, Intrigen und strategisches Denken stehen im Mittelpunkt, während Aaron versucht, seinen Vorteil zu nutzen und sich einen entscheidenden Schritt im Spiel zu sichern.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn