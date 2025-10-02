Die nächste Challenge wartet: Wer wird eliminiert?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 48: Die nächste Challenge wartet: Wer wird eliminiert?
35 Min.Ab 12
Die Abschiede werden immer emotionaler umso weniger die Spieler:innen werden. Aaron konnte die Immunität für sich gewinnen. Was bedeutet das für die anderen? Es gibt nur noch direkte Eliminierungen. Wer muss als nächstes gehen? Und können die Promis den letzten Power Player durchschauen?
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn