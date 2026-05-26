The Real Murders On Elm Street
Folge vom 26.05.2026: Blutiger Racheakt
45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Ein Blutbad schockiert die kalifornische Kleinstadt Salida: Vier Menschen werden in der Elm Street brutal erschlagen, nur eine Frau überlebt das Massaker. Die Ermittler stoßen bald auf eine sektenartige Gruppe um den charismatischen, aber tyrannischen Gerald Cruz. Hass, Machtgier und Rache bilden den Hintergrund der grausigen Tat. Im Fokus steht der gewalttätige Jason LaMarsh, der schon länger mit einem der Opfer verfeindet war. Jeder Hinweis offenbart ein dichter werdendes Netz aus Angst, Manipulation und tödlicher Loyalität. Diese Folge der True-Crime-Serie zeigt einen der schockierendsten Fälle Kaliforniens.
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.