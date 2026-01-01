Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Sentinels

Das französische Militär weiß nun, dass die Deutschen auch über einen Soldaten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten verfügen. Sie scheinen ähnliche Forschungen zu betreiben wie die Franzosen. Der übermenschliche Elitesoldat unterscheidet sich jedoch von den Sentinels - er kann die Gedanken seiner Gegner kontrollieren. So gelingt es ihm auch immer wieder, Kontakt zu Gabriel aufzunehmen.

