The Serpent Queen
1 StaffelAb 16
The Serpent Queen
Als wohlhabendes Waisenmädchen landet die italienischstämmige Katharina von Medici im 16. Jahrhundert am französischen Hof. Ihr Onkel, Papst Clemens VII., hat ihre Hochzeit mit Heinrich von Orléans arrangiert, doch schnell merkt sie: Hier ist sie auf sich allein gestellt. Ihr Mann liebt eine andere, Feinde lauern überall. Doch mit skrupelloser Entschlossenheit und intriganten Schachzügen kämpft sie sich an die Spitze und steigt zu einer der mächtigsten Herrscherinnen Europas auf.
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited