SAT.1Staffel 1Folge 2vom 13.11.2013
102 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12

Ein Löffel entscheidet alles! Ob im Team mit ihrem Coach oder alleine - auch in der zweiten Folge von "The Taste" zählt allein der Geschmack. Das Koch-Motto der zweiten Folge lautet "Kindheitserinnerungen" und Gastjuror ist diese Woche Sternekoch Christian Lohse aus Berlin. Er verkostet die Gerichte der Kandidaten blind und entscheidet, wer nach der Gruppen-Challenge bereits gehen muss. Insgesamt drei Kandidaten müssen die Show pro Folge verlassen.

