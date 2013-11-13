Kindheitserinnerungen auf dem LöffelJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Kindheitserinnerungen auf dem Löffel
102 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12
Ein Löffel entscheidet alles! Ob im Team mit ihrem Coach oder alleine - auch in der zweiten Folge von "The Taste" zählt allein der Geschmack. Das Koch-Motto der zweiten Folge lautet "Kindheitserinnerungen" und Gastjuror ist diese Woche Sternekoch Christian Lohse aus Berlin. Er verkostet die Gerichte der Kandidaten blind und entscheidet, wer nach der Gruppen-Challenge bereits gehen muss. Insgesamt drei Kandidaten müssen die Show pro Folge verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen