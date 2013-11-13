Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Ein Festtags-Löffel für Roland Trettl

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 13.11.2013
Ein Festtags-Löffel für Roland Trettl

Ein Festtags-Löffel für Roland TrettlJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 4: Ein Festtags-Löffel für Roland Trettl

99 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12

Weihnachten rückt immer näher, und so lautet das Koch-Motto der aktuellen Runde "Feste feiern". Die verbliebenen zehn Kandidaten müssen gaumenschmeichelnde Festtags-Schmäuse auf ihre Verkostungslöffel zaubern, um weiterzukommen. In der Team-Challenge entscheidet diesmal Sternekoch Roland Trettl als Gastjuror, welche Speisen für festliche Stimmung sorgen und welche Gerichte ein Feiertagskiller sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen