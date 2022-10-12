Eine der härtesten Challenges mit The Duc NgoJetzt kostenlos streamen
Unter dem Motto "Fusionsküche" testet Gastjuror The Duc Ngo heute die Fähigkeit der Kandidat:innen, Kochtraditionen aus unterschiedlichen Ländern miteinander zu verbinden. Welche Kreationen ergeben sich z.B. aus der chinesischen und französischen Küche? Im Solokochen gilt es anschließend, Majoran, Kaffirlimetten-Blätter sowie Ducs Lieblingsgewürz Kreuzkümmel zu kombinieren bis im Entscheidungskochen BBQ-Aromen auf den Löffel gebracht werden müssen, die Duc schmecken!
