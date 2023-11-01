Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Bunte Serien-Löffelgerichte für Max Strohe

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 01.11.2023
Bunte Serien-Löffelgerichte für Max Strohe

Bunte Serien-Löffelgerichte für Max StroheJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 2: Bunte Serien-Löffelgerichte für Max Strohe

130 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6

Nachdem das Casting abgeschlossen ist, stellt Gastjuror und Sternekoch Max Strohe die Teams vor ihre erste Herausforderung. Das Teamkochen steht unter dem Motto "Serienabend", und die Kandidat:innen kreieren Löffelgerichte zu "Sex and the City", "Game of Thrones", "Die Biene Maja" und "Der Bergdoktor". Beim Solokochen stellen die Kochtalente ihr Können im Umgang mit Schokolade, gesalzenen Erdnüssen und Fruchtgummis unter Beweis.

