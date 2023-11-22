Emotionen-Achterbahn mit Nelson Müllers Heimat-KücheJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Emotionen-Achterbahn mit Nelson Müllers Heimat-Küche
112 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
Nelson Müller, Coach in Staffel 11, kehrt als Gastjuror zurück und stellt die Folge unter das Motto "Deutsche Küche". Es wird per Losverfahren entschieden, welches Team zu welcher Region Genuss-Löffel kreiert. Gerichte aus Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland sind gefordert und Heimat-Klassiker wie Käsespätzle oder Backfisch stehen dabei hoch im Kurs. Im Solokochen ist dann das Können mit heimischen Zutaten wie Äpfeln, Zwiebeln und Kartoffeln gefragt.
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen