Letzte Plätze und Amore mit Roland Trettl
The Taste
Folge 2: Letzte Plätze und Amore mit Roland Trettl
146 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Die Teams der vier Koch-Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue sind fast voll. Wer kocht einen herausragenden Casting-Löffel und sichert sich einen der letzten Plätze? Nach dem Casting geht's direkt ins erste Teamkochen - Gastjuror Roland Trettl hat ein emotionales Thema mitgebracht: Amore. Elif Oskan und Steffen Henssler, wollen mit ihren Kandidaten besonders viel Liebe auf die Löffel zaubern. Ob sie den Gastjuror ins Herz treffen?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen