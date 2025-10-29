Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 14Folge 2vom 29.10.2025
146 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Teams der vier Koch-Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue sind fast voll. Wer kocht einen herausragenden Casting-Löffel und sichert sich einen der letzten Plätze? Nach dem Casting geht's direkt ins erste Teamkochen - Gastjuror Roland Trettl hat ein emotionales Thema mitgebracht: Amore. Elif Oskan und Steffen Henssler, wollen mit ihren Kandidaten besonders viel Liebe auf die Löffel zaubern. Ob sie den Gastjuror ins Herz treffen?

SAT.1
