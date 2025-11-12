Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Vegane Löffel für Ricky Saward

SAT.1Staffel 14Folge 4vom 12.11.2025
Vegane Löffel für Ricky Saward

Vegane Löffel für Ricky SawardJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 4: Vegane Löffel für Ricky Saward

141 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Mit ausschließlich veganen Bio-Produkten hat sich Ricky Saward einen Stern erkocht - und als Gastjuror bei "The Taste" schon oft die Coaches zur Verzweiflung getrieben. Dieses Jahr dürften bei seinem ersten Thema keine Fragen unbeantwortet bleiben: "Großartiger veganer Löffel mit einem grünen Gemüse im Mittelpunkt", lautet die vermeintlich einfache Aufgabe. Zucchini, Staudensellerie, Fenchel, Spitzkohl stehen den Kandidaten zur Verfügung, um ein Geschmacksfeuerwerk zu zünden.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen