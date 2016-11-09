Bis an die Grenze: Bei "The Taste" geht's rund!Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Bis an die Grenze: Bei "The Taste" geht's rund!
131 Min.Folge vom 09.11.2016Ab 12
Würziger Blauschimmel-Käse, Bressehuhn oder Artischocken - all diese Köstlichkeiten kommen in der französischen Küche zum Einsatz und müssen im Teamkochen in delikate Löffel-Gerichte verwandelt werden. Doch das Motto "Europa" hält noch mehr bereit: Im Solo-Kochen geht es wortwörtlich um die Wurst. Gastjuror Ali Güngörmüs darf sich auf kreative Speisen freuen - doch welcher Löffel wird ihn begeistern?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen