The Taste
Folge 1: Faszinierende Löffel-Kreationen zum Staffelstart
140 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
Die besten Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland treten in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen. Wer ergattert einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
