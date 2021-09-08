Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Herbst-Küche mit Viktoria Fuchs

SAT.1Staffel 9Folge 2vom 08.09.2021
Herbst-Küche mit Viktoria Fuchs

Folge 2: Herbst-Küche mit Viktoria Fuchs

144 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 12

Gastjurorin Viktoria Fuchs bewertet heute die Fertigkeiten der Kandidat:innen, die in der ersten Runde zeigen müssen, welche herbstlichen Köstlichkeiten sie aus Kürbis und Sternanis, Traube und Balsamico, Schwarzwurzel und Chicorée sowie Birne und Topinambur zaubern. Anschließend kommen im Solokochen Viktorias Geheimzutaten aus dem Schwarzwald ins Spiel. Wer kreiert aus Steinpilzen, Tannenhonig und Preiselbeeren den schmackhaftesten vegetarischen Löffel?

SAT.1
