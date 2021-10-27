Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Löffel-Dreierlei im Finale

SAT.1Staffel 9Folge 9vom 27.10.2021
Löffel-Dreierlei im Finale

Löffel-Dreierlei im FinaleJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 9: Löffel-Dreierlei im Finale

155 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12

Im Finale dürfen sich die Kandidat:innen noch einmal richtig austoben. Die Gastjuroren Lisa Angermann und Roland Trettl wollen im Teamkochen drei Texturen aus Artischocke, Zwiebel, Kaisergranat, Saibling, Himbeere, Apfel und Blumenkohl sehen. Auch im Solokochen werden den Hobby- und Profiköchen in drei Duellen verschiedene Zutaten zur Auswahl gestellt bis in der finalen Runde jedem Coach in nur 60 Minuten eine süß-salzige Komposition auf dem Löffel präsentiert werden muss.

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

