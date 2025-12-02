Außergewöhnliche KörperJetzt kostenlos streamen
The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Folge 3: Außergewöhnliche Körper
40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Dan Aykroyd und sein Team erkunden die erstaunlichsten Körper der Geschichte: Vom kleinsten bis zum größten Menschen der Erde; dem Mann, dessen Kopf von einer Eisenstange durchbohrt wurde und der überlebte, sowie einem einzigartigen Gewässer, das Lebewesen in Stein verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Anthologie
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC