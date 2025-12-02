Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Außergewöhnliche Körper

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Außergewöhnliche Körper

Außergewöhnliche KörperJetzt kostenlos streamen

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Folge 3: Außergewöhnliche Körper

40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Dan Aykroyd und sein Team erkunden die erstaunlichsten Körper der Geschichte: Vom kleinsten bis zum größten Menschen der Erde; dem Mann, dessen Kopf von einer Eisenstange durchbohrt wurde und der überlebte, sowie einem einzigartigen Gewässer, das Lebewesen in Stein verwandelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Kabel Eins Doku
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Alle 1 Staffeln und Folgen