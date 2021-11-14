Battles 2: Ring frei für Runde 2!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 12: Battles 2: Ring frei für Runde 2!
119 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6
Die Battles von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die zweite Runde! Die Talente müssen jetzt nicht mehr nur die Coaches überzeugen, sondern sich auch gegen ihre Battle-Partner beweisen. Wer schafft es in die Sing-Offs und wer muss die Show verlassen?
