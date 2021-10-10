Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane Gesangseinlagen

SAT.1Staffel 11Folge 2vom 10.10.2021
Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane Gesangseinlagen

Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane GesangseinlagenJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 2: Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane Gesangseinlagen

114 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6

Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die zweite Runde! Die Talente sorgen mit gefühlvollen und rockigen Auftritten für unvergessliche Momente und auch die Coaches Johannes Oerding und Sarah Connor lassen es sich nicht nehmen, dem Publikum mit spontanen Gesangseinlagen einzuheizen. Johannes packt sogar seine Beatbox Skills aus und performt gemeinsam mit einer Band!

