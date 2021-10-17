Blind Auditions 4: Diese Stimmen machen die Coaches sprachlosJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 4: Blind Auditions 4: Diese Stimmen machen die Coaches sprachlos
103 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6
Runde 4 der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021: Ob mit Gitarre, eigenen Songs oder im Duett - diese Auftritte haben es in sich! Im Kampf um die besten Ausnahmestimmen greifen die Coaches wieder tief in die Trickkiste und Coach Nico Santos sorgt mit einer spontanen Gesangseinlage für einen Moment, den #TVOG so noch nie gesehen hat. Da ist selbst Sarah Connor sprachlos!
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
