Blind Auditions 9: Berührende Auftritte und sprachlose CoachesJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 9: Blind Auditions 9: Berührende Auftritte und sprachlose Coaches
106 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 6
Auch in den neunten Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021 sind wieder starke Stimmen und beeindruckende Geschichten zu hören. Mark Forster singt sein eigenes Lied "Übermorgen" und ein anderes Talent unterhält mit einer spontanen Improvisations-Einlage.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen