The Voice of Germany
Folge 10: Blind Audition 10 und Battles 1
113 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 6
Noch sind die Teams nicht voll: In den letzten Blind Auditions buzzern Stefanie Kloß, Peter Maffay, Rea Garvey und Mark Forster nochmals für die besten Stimmen. Direkt im Anschluss geht #TVOG in die Battles: Dann treten zwei Talente eines Teams mit einem gemeinsamen Song gegeneinander an. Der eigene Coach entscheidet, welches Talent eine Runde weiter kommt. Mit dem "Steal Deal" können sich alle Coaches außerdem ein ausgeschiedenes Talent ins eigene Team wählen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
