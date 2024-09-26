Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue StaffelJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 18: Die Warm-Up-Show: Exklusive Einblicke in die neue Staffel
43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6
Die besten Stimmen im Scheinwerferlicht: Im Joyn-Original "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" gibt es schon zum #TVOG-Staffelstart exklusive Einblicke in die neue Staffel und Previews besonderer Gänsehautmomente mit den neuen Talenten, Backstage-Talks mit den Coaches und Wiedersehen mit den stimmstarken Teilnehmer:innen vorangegangener Staffeln. Wie blicken sie auf ihre #TVOG-Reise zurück und wie ging es für sie weiter?
Weitere Folgen in Staffel 14
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen