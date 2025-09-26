Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 2: Die Jagd auf die besten Stimmen geht weiter!

SAT.1Staffel 15Folge 2vom 26.09.2025
Blind Auditions 2: Die Jagd auf die besten Stimmen geht weiter!

Blind Auditions 2: Die Jagd auf die besten Stimmen geht weiter!Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 2: Blind Auditions 2: Die Jagd auf die besten Stimmen geht weiter!

118 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 6

Die Blind Auditions gehen in die zweite Runde! Wer wird die Coaches mit seiner Stimme verzaubern? Und welcher Act schafft es, alle vier Coaches – Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck – zum Buzzern zu bringen? Verpasst nicht die zweite Folge, in der die ersten Teams geformt werden und die Coaches um die vielversprechendsten Talente kämpfen!

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen