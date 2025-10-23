Battles 1: Volle Power auf der Bühne!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 9: Battles 1: Volle Power auf der Bühne!
126 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell den eigenen Coach am meisten? Welche Talente zeigen zusammen das beeindruckendste Duett und werden erstmals von einem überraschenden Gast-Coach zum "Battle of the Night" gewählt?
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen