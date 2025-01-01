ProSieben THEMA. Forrest Trump: Der Talk mit Thilo MischkeJetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
59 Min.
Anlässlich der Reportage "ProSiebenTHEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl" spricht Thilo Mischke im Talk über diese ungemütliche Wahl. Mit dabei sind der Comedian Shahak Shapira, Journalistin Sally Starken, BILD-Redakteur Paul Ronzheimer und Politikwissenschaftlerin Andrea Rotter.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
© pqpp2 GmbH