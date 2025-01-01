ProSieben THEMA. Spezial: Deutsche an der ISIS FrontJetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
ProSieben THEMA. Spezial: Deutsche an der ISIS Front
72 Min.Ab 12
Sie bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Held und Täter: Aus purer Überzeugung heraus zieht es deutsche Privatkämpfer in die Krisengebiete. Thilo Mischke begleitet freiwillige Krieger an die syrisch-irakische Front, wo sie gegen den IS in den Kampf ziehen. Auf der anderen Seite stehen deutsche IS-Kämpfer und deren Frauen, die in syrischen Camps oder Gefängnissen festsitzen. Was treibt diese modernen "Krieger" an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Krieg
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© pqpp2 GmbH