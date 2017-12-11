Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 11.12.2017: Episode 32
45 Min. Ab 12
Als ein junges Pärchen mit seinem verletzen Rottweiler höchst aufgeregt in Dr. Jeffs Tierklinik kommt, muss der Rocky Mountain Doc eine komplizierte Operation durchführen, die er noch nie zuvor gemacht hat. Wird er die gebrochene Schulter des Hundes wieder einrichten können? Kurz darauf humpelt ein fast 70 Kilo schweres Hausschwein mit seinen Besitzern in die Sprechstunde und braucht dringend Hilfe vom Experten Dr. Baier. Dr. Petra kümmert sich inzwischen um eine Katze, die einen Angelhaken verschluckt hat, bevor es mit dem Ärzteteam in die Berge geht, wo ein Rudel Wölfe behandelt werden muss.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
12
