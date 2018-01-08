Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 08.01.2018: Episode 34
44 Min.Folge vom 08.01.2018Ab 6
Da die Zahl der Patienten in Dr. Jeffs neuer Klinik größer ist, können auch mehr Tiere von Geringverdienern betreut werden. So auch Spoons, ein Rettungshund, der vor einem Vergnügungspark ausgesetzt wurde und seitdem Michaels Herzblatt ist. Ein anderer Tierarzt hatte Probleme mit der Gallenblase diagnostiziert und OP-Kosten von 7.000 Dollar veranschlagt. Zu viel für Michael, der um das Leben seines Hundes fürchtet und auf die Hilfe von Dr. Jeff hofft. Außerdem: Dr. Baier behandelt hochbetagte Haustiere, ein heißgeliebter Kater mit gebrochenem Bein, und ein besonders gefährlicher Patient hoch oben in den Rocky Mountains.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
6
