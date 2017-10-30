Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 30.10.2017: Episode 26
44 Min.Folge vom 30.10.2017Ab 12
Als ein Schlittenhund mit einem seltsamen Kieferbruch in der Klinik eingeliefert wird, muss Dr. Jeff erst die Ursache für die Verletzung herausfinden und den Kiefer anschließend in einer komplizierten OP richten, damit die Hündin wieder zu ihrer Familie zurück kann. Dann kommen zwei Schwestern mit einem Notfall in die Klinik: Ihr winziges Hündchen wurde von einem Auto überfahren und hat ein lebensgefährliches Hirntrauma davongetragen. Außerdem: Auf einer Rocky Mountain Ranch haben Dr. Jeff und Dr. Nichols mit einer Herde lustloser Yaks alle Hände voll zu tun. Und eine mutige Katze mit Beinbruch gewinnt die Bewunderung des ganzen Klinik-Teams.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
