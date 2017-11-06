Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 06.11.2017: Episode 27
44 Min.Folge vom 06.11.2017Ab 6
In dieser Folge arbeiten Dr. Jeff und Dr. Petra zusammen, um das Bein eines Huskys zu retten, und die beiden geben alles, damit der Schlittenhund bald wieder zu seiner Familie zurück kann. Ihr Kollege Dr. Baier, der eigentlich auf exotische Tiere spezialisiert ist, bekommt ein riesen Schreck, als die routinemäßige Sterilisation eines Hausschweins Komplikationen hervorruft. Dann muss sich Dr. Petra um eine Edelkatze kümmern und Blasensteine bei dem kostbaren Tier entfernen. Dr. Jeff, sein Enkelsohn Angel und Veterinär Tech Jes behandeln inzwischen vernachlässigte Hunde in einer Rettungsstation und helfen Welpen, ein neues Zuhause zu finden.
