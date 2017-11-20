Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 20.11.2017: Episode 29
44 Min.Folge vom 20.11.2017
Dr. Jeff und Dr. Petra haben eine komplizierte Operation vor sich: Sie müssen den gebrochenen Ellbogen eines Deutschen Schäferhundes richten, damit der Hund wieder zu seinem besorgten Besitzer, einem körperbehinderten Kriegsveteranen zurück kann. Dann wartet schon der nächste vierbeinige Patient auf den Rocky Mountain Doc - eine Hauskatze mit stark angeschwollener Harnblase. Hier ist jede Menge chirurgisches Feingefühl gefragt, um das Leben des Stubentigers zu retten. Dr. Baier und Tierpfleger Hector sind unterdessen damit beschäftigt, einige exotische Vögel zu behandeln, die in einem Naturreservat gerettet wurden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
