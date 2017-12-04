Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 04.12.2017: Episode 31
44 Min.Folge vom 04.12.2017Ab 12
Dr. Jeff reist mit seinem Team in dieser Folge nach Mexiko, um Haustieren und ihren Besitzer in Notsituationen zu helfen. In seiner Pop-up-Klinik auf einem Dorfplatz behandelt der Rocky Mountain Doc einen Hund mit einem schmerzhaft aussehenden Abszess, während Ehefrau Dr. Petra und Dr. Nichols einem anderen Hund helfen, der während einer Rauferei ernsthaft verletzt wurde. Auf den umliegenden Straßen in dieser Gegend versuchen die anderen Teammitglieder ein Rudel wilder Hunde einzufangen und zu behandeln. Und Dr. Jeff wird von einigen Affen an der Nase herum geführt, die in einem Naturreservat gerettet wurden.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.