Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 02.11.2021: Episode 12
44 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 12
Der kleine Mr. Bear ist erst 5 Wochen alt. Doch der putzige Mischling aus Cane-Corso-Rüde und Pyrenäen-Berghündin hat ein voluminöses Problem: Eins seiner Beine ist extrem angeschwollen! Die Frage ist nur, warum? Um eine Fraktur oder einen Fremdkörper auszuschließen, erstellt Tierarzt Dr. Jeff zunächst ein Röntgenbild. Bis auf geschwollenes Gewebe ist darauf allerdings nichts zu erkennen. Könnte ein Bienenstich die heftige Reaktion ausgelöst haben? Ein gekonnter Schnitt vom Fachmann, Kochsalzlösung und Antibiotika bringen den Mini-Bären zum Glück wieder auf die Beine. Außerdem behandelt Dr. Baier einen Chinchilla namens Gizmo, bei dem eine Geschwulst entfernt werden muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.