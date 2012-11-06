Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Houston

Episode 16

TLCStaffel 17Folge 1vom 06.11.2012
Episode 16

Episode 16Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Houston

Folge 1: Episode 16

44 Min.Folge vom 06.11.2012Ab 12

Hundekämpfe sind ein illegales Millionengeschäft, an dem allein in den USA schätzungsweise 40.000 Menschen beteiligt sind. Verdeckte Ermittler der Staatspolizei von Texas haben in einer groß angelegten Aktion einen Hundekampf-Ring infiltriert. Um den Drahtziehern das Handwerk zu legen, sind Razzien in fünf Countys geplant. Die Tierschutzorganisation "Society for the Prevention of Cruelty to Animals", kurz SPCA, wird die Polizei dabei unterstützen. Ziel ist die Zerschlagung einer der größten Hundekampf-Vereinigungen in Texas. Einsatzleiter Charles Jantzen will so viele Hunde wie möglich befreien, denn die Kämpfe sind für sie die Hölle.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Tierpolizei Houston
TLC
Tierpolizei Houston

Tierpolizei Houston

Alle 1 Staffeln und Folgen