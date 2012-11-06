Tierpolizei Houston
Folge 1: Episode 16
44 Min.Folge vom 06.11.2012Ab 12
Hundekämpfe sind ein illegales Millionengeschäft, an dem allein in den USA schätzungsweise 40.000 Menschen beteiligt sind. Verdeckte Ermittler der Staatspolizei von Texas haben in einer groß angelegten Aktion einen Hundekampf-Ring infiltriert. Um den Drahtziehern das Handwerk zu legen, sind Razzien in fünf Countys geplant. Die Tierschutzorganisation "Society for the Prevention of Cruelty to Animals", kurz SPCA, wird die Polizei dabei unterstützen. Ziel ist die Zerschlagung einer der größten Hundekampf-Vereinigungen in Texas. Einsatzleiter Charles Jantzen will so viele Hunde wie möglich befreien, denn die Kämpfe sind für sie die Hölle.
Tierpolizei Houston
Genre:Animals & vets documentary, Family, Kids, Knowledge, Journal, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.