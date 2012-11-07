Tierpolizei Houston
Folge vom 07.11.2012: Episode 17
44 Min.Folge vom 07.11.2012Ab 6
Charles Jantzen ist mit einem fünfköpfigen Team auf dem Weg nach Harris County. Dort sollen in einem verwahrlosten Haus 50 Katzen und Hunde unter erbärmlichen Bedingungen leben. Die meisten Tiere sind abgemagert und sehen krank aus, manche haben Verletzungen oder sind angekettet. Diese unkontrollierte Tierhaltung ist ein Fall von Tiersammelsucht. Jantzen will nicht auf den Besitzer warten, sondern lässt die Hunde und Katzen für den Transport zum Tierarzt fertigmachen. Da sie an Menschen nicht gewöhnt sind, setzen die Tierschützer Fanggeräte ein, um Verletzungen zu vermeiden. Alles verläuft reibungslos, bis der Besitzer auftaucht.
