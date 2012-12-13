Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Houston

Episode 23

TLCStaffel 17Folge 8vom 13.12.2012
Episode 23

Episode 23Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Houston

Folge 8: Episode 23

44 Min.Folge vom 13.12.2012Ab 12

Liz Pavlicek ermittelt in einem der größten Fälle von Tierquälerei, die die SPCA je hatte. Es wurde gemeldet, dass 32 Cockerspaniels auf einem Grundstück unter schrecklichen Bedingungen gehalten werden. Aufgrund der Informationen ordnet Richter Janssen an, dass sie umgehend beschlagnahmt werden. Und die Situation ist noch schlimmer, als gedacht: Die Hunde sind in Käfigen zusammengepfercht, übereinandergestapelt und völlig verdreckt. Der Gestank von Exkrementen ist kaum auszuhalten. Es ist unglaublich, dass die Spaniels unter diesen Bedingungen überlebt haben. Ein Spezialtransporter wird angefordert und das gesamte Team in Alarmbereitschaft versetzt.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Tierpolizei Houston
TLC
Tierpolizei Houston

Tierpolizei Houston

Alle 1 Staffeln und Folgen