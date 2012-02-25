Tierpolizei Miami
Folge 1: Die Bärenrettung
45 Min.Folge vom 25.02.2012Ab 12
Der Tag beginnt für die Tierpolizisten mit einem dringenden Notruf: Ein Bullmastiff wurde von einer Klapperschlange gebissen und benötigt umgehend Hilfe. Der dreijährige Rocco wartet in einer Tierklinik auf das lebensrettende Antiserum, denn ein einziger Biss enthält genug Gift, um sechs Menschen zu töten. Die Schlange hat Rocco an der Nase erwischt und sein Kopf ist wie ein Ballon angeschwollen. Scott Mullen injiziert das Antiserum über den intravenösen Tropf. Außerdem in dieser Folge von „Tierpolizei Miami“: Das Rettungsteam rückt mitten in der Nacht aus, um einen Schwarzbären zu bergen, der auf einem Highway angefahren wurde.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tierpolizei Miami
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animals & vets documentary, Family, Kids, Knowledge, Journal, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.