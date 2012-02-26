Tierpolizei Miami
Folge 2: Das Beweisvideo
45 Min.Folge vom 26.02.2012Ab 6
Mike Garateix hat heute Dienst in der Zentrale, als ein Notruf von einer Tankstelle kommt. Eine Überwachungskamera hat einen Mann aufgenommen, der brutal mit einem Stock auf eine Katze einschlägt. Da der Täter noch vor Ort vermutet wird, macht sich Mike sofort auf den Weg. Er will den Tierquäler auf frischer Tat ertappen, doch der ist inzwischen geflohen. Die Katze blutet aus dem Maul, hat offensichtlich schwere innere Verletzungen und wird sofort medizinisch versorgt. Doch der Tierquäler war so unvorsichtig, wichtige Beweise zurückzulassen. Sobald seine Identität ermittelt ist, wird der Kerl zur Rechenschaft gezogen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tierpolizei Miami
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Tiere, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.