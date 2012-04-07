Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierpolizei Miami

Der Großeinsatz

TLCStaffel 16Folge 5vom 07.04.2012
44 Min.Folge vom 07.04.2012Ab 12

Die Animal Cops starten zur größten Beschlagnahmungsaktion, die es je gab. Ermittler Fernando Casadevall ist Spezialist für Großeinsätze, doch mit 400 Tieren auf einen Schlag musste er noch nie fertig werden! Auf einer Ranch in der Nähe von Homestead werden Kühe, Pferde und Schweine gehalten und mit unzulässigen Lebensmitteln - Essensreste aus einem Gefängnis - gefüttert. Der kubanische Besitzer hat den Tieren die Abfälle inklusive Plastikgeschirr und -besteck vorgeworfen, das innere Verletzungen verursachen kann. Doch die Tiere brauchen ärztliche Betreuung und vernünftiges Futter. Nun wird der Betrieb geschlossen und alle Tiere umgesiedelt.

