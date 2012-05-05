Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Miami

Gefährliches Gift

TLCStaffel 16Folge 7vom 05.05.2012
Gefährliches Gift

Gefährliches GiftJetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Miami

Folge 7: Gefährliches Gift

45 Min.Folge vom 05.05.2012Ab 12

Sintflutartige Wolkenbrüche überschwemmen die Straßen von Miami, als sich Ernie Jillson vom Gift-Notruf durch das Verkehrschaos kämpft. Die Spezialeinheit „Venom One“ ist zuständig für Schlangenbisse, und bei diesem Einsatz geht es um Leben oder Tod. Ein Tierpfleger wurde von einer Grubenotter in die Hand gebissen, er liegt schon im Krankenhaus, doch sein Zustand ist kritisch. Wenn er nicht innerhalb der nächsten drei Stunden das lebensrettende Antiserum bekommt, besteht die Gefahr eines Herz- oder Atemstillstands. Das Gift dieser Schlange zerstört Gewebe und Muskulatur und wirkt gerinnungshemmend. So töten sie ihre Beute.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Tierpolizei Miami
TLC
Tierpolizei Miami

Tierpolizei Miami

Alle 1 Staffeln und Folgen